Frau von fahrerlosem Traktor erfasst

Eine 47 Jahre Ungarin ist am Montag in Schiefling (Bezirk Klagenfurt-Land) von einem fahrerlosen Traktor erfasst und verletzt worden. Auf einer leicht abschüssigen Parzelle oberhalb hatte ein 62-Jähriger den Traktor im Leerlauf abgestellt; das Gerät setzte sich in Bewegung.

Der 62-Jährige hatte Probleme mit dem Verbindungsbolzen zwischen Traktor und einem nicht zum Verkehr zugelassenen Anhänger. Beim Versuch, den lockeren Bolzen zu fixieren, löste sich dieser vollständig und der im Leerlauf abgestellte Traktor rollte los. Er durchschlug ein Gebüsch, bevor er die Fußgängerin erfasste und gegen einen abgestellten Transporter drückte. Sie wurde per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Der Mann wird angezeigt.

Landwirt nach Traktorunfall in kritischem Zustand

Jener 43 Jahre alte Landwirt, der am Wochenende in Stall im Mölltal mit seinem Traktor abgestürzt ist und schwer verletzt wurde, befindet sich nach wie vor in kritischem Zustand. Der Mann musste ins Klinikum Klagenfurt überstellt werden und wird dort intensivmedizinisch betreut.

Der Mann war mit seinem Traktor von einem Forstweg abgekommen, der Traktor überschlug sich mehrmals, der Fahrer wurde aus der Kabine geschleudert. Die Ehefrau des Verunfallten und ein Bekannter, die dem Traktor vorausgefahren waren, mussten den Unfall im Rückspiegel mitansehen - mehr dazu in Angehörige beobachteten Traktorunfall.