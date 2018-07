Google Street View - und der Datenschutz?

Der Online-Dienst „Google Street View“ des US-amerikanischen Internetunternehmens bietet nun auch virtuelle Stadtansichten aus Österreich an. Derzeit ist das Google-Auto in Klagenfurt unterwegs. Die AK warnt vor Datenschutzverletzungen.

Wien, Linz und Graz können schon per Mausklick erkundet werden. Mittels einer am Autodach angebrachten Kamera werden nun 360 Grad Ansichten von Klagenfurt erstellt, die ab nächsten Jahres im Internet zu sehen sein sollen. Laut dem Konsumentenschutz der Arbeiterkammer ist dieser Dienst datenschutzrechtlich nicht ganz unbedenklich.

Verpixelt ja, aber wirklich unkenntlich?

Beim virtuellen Bummel durch die Wiener Innenstadt mit Konsumentenschützer Herwig Höfferer wird klar, dass die gestochen scharfen Bilder mehr zeigen, als so manchen lieb ist. Zwar werden Gesichter und Autokennzeichen automatisch verpixelt, komplett unkenntlich gemacht wird man dadurch aber nicht. Höfferer: „Wenn man sich das ansieht, wird klar: Die Menschen sind für ihre Bekannten oder Verwandten trotzdem erkennbar. Es gibt auch die Empfehlung der damaligen Datenschutzkomission, Menschen vor Kircheneingängen komplett zu verpixeln. Wenn man sich Google-Street-View ansieht, ist das nicht wirklich der Fall.“

Beschwerden erst im Nachhinein möglich

Weitere sensible Gebäude sind Krankenhäuser, Gefängnisse oder Frauenhäuser. Hier müssen Personen, die im Eingangsbereich zu sehen sind, komplett verpixelt werden. Mit dem Kameraauto aufgenommen werden auch Privathäuser, Autos und Gärten. Wer das nicht möchte, kann im Vorfeld nicht dagegen vorgehen. Erst, wenn das eigene Haus oder Auto dann im Internet zu sehen ist, kann eine Unkenntlichmachung beantragt werden.

Höfferer: "Im privaten Bereich ist es so, dass ich mich danach beim Unternehmen beschweren kann. Es müssen keine Personen zu sehen sein. Es reicht auch, wenn der eigene Garten gezeigt wird und ich das nicht möchte - dann kann ich dagegen vorgehen.“

Datenschutzbehörde verhilft zum Recht

Wer also in Klagenfurt oder Villach wohnt - das sind jene beiden Städte in Kärnten, die in den nächsten Wochen abfotografiert werden - sollte, sobald das Ergebnis online ist überprüfen, ob und wie zum Beispiel das Eigenheim zu sehen ist, so Höfferer. „Falls ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, kann ich das melden. Wenn dem nicht nachgekommen wird, kann ich mich danach an die Datenschutzbehörde wenden.“

Der Sprecher von Google Austria hat ein Interview zu dem Thema „Street View in Kärnten“ mit dem Hinweis, es habe in der Vorwoche bereits ein Pressegespräch in Wien gegeben, abgelehnt.