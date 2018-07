Neuer Kanal: Ganz Spittal wird „Baustelle“

Seit zwei Jahren wird das 60 Jahre alte Kanalnetz in Spittal an der Drau saniert. Nun beginnt der 2. Bauabschnitt. Insgesamt 65 Millionen Euro werden in das Großprojekt investiert. Im Straßenverkehr kommt es zu Behinderungen.

Spittal investiert in die Erneuerung der Abwasserbeseitigung, die Modernisierung der Wasserversorgung und die damit verbundene Straßensanierungen. Kanal- und Wasserleitungen mit einer Gesamtlänge von knapp 70 Kilometern werden in den nächsten Jahren erneuert.

„Größtes Projekt in den nächsten Jahren“

Man könnte auch sagen, dass fast die gesamte Spittaler Innenstadt aufgegraben wird, sagte Bürgermeister Gerhard Pirih, SPÖ: „Es ist das größte Projekt in der Stadt Spittal in den nächsten Jahren. Wir haben mit dem Herz, bzw. dem nostalgischen Knoten begonnen, damals beim Schloss Porcia, wo wir vier Straßen gleichzeitig gemacht haben. Damals haben wir nicht nur uns, sondern auch die Bevölkerung vor eine große Herausforderung gestellt. Es ist gut gelungen. Der nächste Abschnitt befindet sich am Frates, der 10. Oktoberstraße und dem Wiesenweg.“

Kurzfristige Beeinträchtigungen nicht vermeidbar

In diesen Bereichen muss die Bevölkerung mit Behinderungen rechnen, sagte Pirih. "Es wird sicher Behinderungen geben, aber ich habe damals versprochen, dass Objekte nur temporär nicht erreichbar sein werden. Es wird nur kurzfristige Beeinträchtigungen, etwa durch offene Gräben oder Baggerarbeiten, geben. Wir richten einen Infopoint ein, wo sich die Bevölkerung informieren können, wie es mit der Baustelle weitergeht.

Info-Point für Bevölkerung beim Rathaus

Die Infostelle befindet sich beim Rathaus. Mit der Wasserversorgung dürfte es laut Bürgermeister keine Probleme geben, da Notleitungen eingerichtet werden. Drei Jahre wird die Umsetzung des 2. Bauabschnittes dauern. Die Fertigstellung des gesamten Projektes wird aber noch einige weitere Jahre in Anspruch nehmen, so Pirih. „Wir würden uns wünschen, 2026 fertig zu sein.“

Dann entspricht das Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungssystem dem neuesten Stand der Technik.