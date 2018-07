Lungenkarzinom häufigste Krebstodesursache

Immer mehr Menschen erkranken an Krebs und überleben die Krankheit. Das zeigen die am Mittwoch präsentierten Zahlen des Kärntner Tumorregisters. Das Lungenkarzinom ist die häufigste Krebstodesursache bei Männern und Frauen.

Frauen erkranken am häufigsten am Brustkrebs, Männer an Prostatakrebs. Die nun präsentierten Zahlen stammen aus dem Jahr 2013, weil im Tumorregister auch die Fünf-Jahres-Überlebensrate berücksichtigt wird. So leben nach fünf Jahren noch 87 Prozent der Brustkrebspatientinnen und 91 Prozent der Prostatakrebspatienten.

Mehr Ältere bedingen mehr Krebsfälle

Generell erkranken immer mehr Menschen an Krebs, sagte der Abteilungsvorstand des Instituts für Strahlentherapie im Klinikum Klagenfurt, Wolfgang Raunig. Zur Zunahme an Krebsfällen sagte er, dass dies „wohl auch damit zu tun hat, dass die Menschen älter werden und ihre Krebserkrankungen erleben. Darüber hinaus muss man sich die einzelnen Krebserkrankungen ansehen: Magenkrebs ist etwas, das zurück geht. Brustkrebs hat sich lange Zeit konstant gehalten und erlebt in den letzten Jahren wieder einen leichten, also keinen dramatischen, Anstieg.“

Lungenkrebs als häufigste Todesursache

Vergleicht man die Kärntner Bezirke, dann erkranken in Klagenfurt etwas mehr Frauen an Lungenkrebs als im restlichen Land. Bei beiden Geschlechtern ist Lungenkrebs auch die häufigste Krebstodesursache. Damit ist Brustkrebs als häufigste Krebstodesursache bei den Frauen von Lungenkrebs überholt worden. Zorica Jukic vom Tumorregister: „Im Bericht ist zu sehen, dass die Anzahl der Lungenkarzinome bei Frauen steigt - hier steigen sowohl die Inzidenz als auch die Mortalität. In Hinblick auf alle Tumorarten ist die Inzidenz und Mortalitätsrate bei Männern sinkend und bei Frauen eher konstant.“

Gesundheitsreferentin: Therapie wurde verbessert

Mit der statistischen Auswertung der Krebserkrankungen sollen auch gesundheitspolitische Erkenntnisse gewonnen werden, sagte Gesundheitsreferentin Beate Prettner, SPÖ: „Was wir aus diesen Daten ableiten, ist auch eine Verbesserung der Qualität der Therapie. Ich glaube, hier sind wir in Kärnten doch ein Bundesland, dass die höchsten Qualitätsstandards anwendet.“

Mehrere Wochen Wartezeit für Strahlentherapie

Trotzdem warten Krebspatienten im Schnitt mehrere Wochen auf eine Strahlentherapie. Abteilungsvorstand Wolfgang Raunig: „Wir tauschen die alten Geräte aus, im September wird die dritte neue Maschine in Betrieb genommen“. Ein viertes Gerät wird über ein Projekt in Betrieb genommen. „Das bedeutet, dass wir daran arbeiten, aber keine rasche Lösung haben - wir haben viele Maßnahmen gesetzt und eine Schicht bis 19.30 Uhr, um das Strahlengerät zu betreiben.“

Über ein landesweites Krebsregister verfügen neben Kärnten nur noch Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Ein Österreich-Vergleich ist deshalb nicht möglich.