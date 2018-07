Vögele und OVS Mitarbeiter bangen um Jobs

700 Mitarbeitern der Modekette droht bis Ende Juli der Jobverlust. Der Mutterkonzern ist pleite, für die 90 Vögele- und 13 OVS-Filialen in Österreich wird ein neuer Eigentümer gesucht. In Kärnten sind mehr als 60 Mitarbeiter betroffen.

Bis Ende Juli muss ein neuer Eigentümer für die marode Modekette gefunden werden. In Österreich laufe das Geschäft besser als es in der Schweiz gelaufen sei, sagt Unternehmenssprecherin Saskia Wallner am Mittwoch auf Anfrage des ORF. Sie bestätigt aber auch, dass die Umstellung der Vögele Geschäfte auf die Marke OVS schleppender gelaufen sei, als ursprünglich geplant. Zurzeit gebe aufgrund der Pleite keine

Zehn Tage Zeit für neuen Eigentümer

In der Schweiz hat der italienische Konzern die Tochtergesellschaft in die geordnete Abwicklung geschickt, 1.200 Menschen verloren ihren Job. Um dieses Szenario für Österreich zu verhindern und die 700 Vögele und OVS Mitarbeiter vor einem solchen Schicksal zu bewahren, bleiben noch zehn Tage Zeit. Es gebe bereits mehrere konkrete Kaufinteressenten, heißt es von der Vögele/OVS-Geschäftsführung in Graz. Im Herbst 2016 übernahm die italienische Investmentgruppe Sempione Fashion um OVS die Charles-Vögele-Gruppe. Schweizer Vögele-Läden wurden in OVS umbenannt und komplett umgebaut.

