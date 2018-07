Wanderer aus Tscheppa-Schlucht gerettet

Ein 25 Jahrer alter Wanderer aus Deutschland ist per Seilbergung aus der Tscheppa-Schlucht bei Ferlach gerettet worden. Zuvor erlitt er einen Kreislaufkollaps und konnte die Wanderung nicht mehr fortsetzen.

Der 25-Jährige aus Paderborn/Deutschland war Teil einer 39-köpfigen Reisegruppe die am Dienstagnachmittag eine Wanderung durch die Tscheppa-Schlucht unternahm. Ungefähr einen kilometer flussaufwärts vom sogenannten "Goldenen Brünnl entfernet, erlitt der Mann plötzlich einen Kreislaufkollaps.

Mit dem Seil geborgen

Grund dafür dürfte laut Polizei eine Infektion des Darmtraktes gewesen sein. Der 25-Jährige konnte aufgrund der körperlichen Schwächung am schmalen Wanderweg nicht mehr weitergehen. Deshalb setzte der Gruppenleiter der Reisegruppe sofort die Rettungskette in Gang. Der geschwächte Urlauber wurde vor Ort vom Notarzt des Rettungshubschraubers C11 und acht Personen der Bergrettung Ferlach sowie zwei Beamten der Polizei Ferlach erstversorgt. Anschließend wurde er mit dem Seil aus der verwinkelten Schlucht geborgen und in das Klinikum Klagenfurt geflogen.