Mit Bagger 25 Meter abgestürzt

Ein Arbeiter ist am Dienstagabend in einem Steinbruch in St. Urban mit einem Bagger abgestürzt. Der schwer verletzte Mann befreite sich selbst aus der Fahrerkabine und alarmierte seinen Chef, der die Rettungskette in Gang setzte.

Am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr führte der 47 Jahre alte Arbeiter in dem Steinbruch in rund 875 Meter Seehöhe Arbeiten mit einem Raupenbagger durch. Dabei dürfte der Mann, laut Polizei, auf einer Zufahrt mit dem Bagger abgerutscht sein und fiel auf die 25 Meter darunterliegende Ebene des Steinbruchs. Dabei überschlug sich der Bagger mehrmals.

Zuerst den Chef angerufen

Der Kraftfahrer konnte noch aus eigenen Kräften die Kabine des Baggers verlassen und telefonisch Hilfe holen. Er rief zuerst seinen Chef an. Dieser holte ihn mit einem Firmenauto von der Unfallstelle ab und brachte den Schwerverletzten vor den Platz des Firmengebäudes. Dort führten die Sanitäter des Rettungswagens die Erstversorgung des Verletzten durch. Der 47-Jährige wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht.