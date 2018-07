U23 Kanu WM: Kärntner zum Auftakt mit Bronze

Das österreichische Kajak Einer Team mit Felix Oschmautz, Mario Leitner und Matthias Weger holte am Dienstag bei der U23 WM in Italien Platz drei. Der Sieg ging an Frankreich vor Italien. Sechs Strafsekunden für das Damen-Team verhinderten eine weitere Medaille.

Die beiden Kärntner Felix Oschmautz (Kajakverein Klagenfurt) und Mario Leitner (KC Glanegg) holten gemeinsam mit dem Tiroler Matthias Weger, am Dienstag im Kajak-Einer (K1) Teambewerb bei der U23-WM in Ivrea sensationell die Bronzemedaille. Mit 3,5 Sekunden Rückstand auf Frankreich und 1,4 Sekunden auf Italien landeten die drei Freunde unter 20 Nationen auf dem dritten Platz und durften sich somit über Edelmetall freuen.

Cheftrainer Helmut Oblinger freute sich mit seinem jungen Team. „Ein sensationeller Start für unsere Jungs und ich freue mich riesig mit ihnen. Sie sind heute allesamt gut gefahren und haben es sich richtig verdient, weil sie bei der Senioren-EM auch schon knapp dran waren und mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten. Wir haben auch für die nächsten Tage noch einige heiße Eisen im Feuer.“

Kärntner Damentrio auf Platz sechs

Bei den Damen ist ein reines Kärntner Trio in den Bewerb gegangen. Lisa Leitner (KC Glanegg), Nina Weratschnig und Antonia Oschmautz (beide Kajakverein Klagenfurt) hatten weniger Grund zum Jubeln. Drei Torberührungen und somit sechs Strafsekunden verhinderten eine Top-Platzierung. Österreichs Damen-Team beendete das Rennen mit 8,54 Sekunden Rückstand auf Platz Sechs. Der Sieg ging an die Slowakei, gefolgt von Tschechien und Großbritannien.

Die U23 Weltmeisterschaft in Ivrea findet noch bis Sonntag statt. Ivrea liegt nördlich von Turin in der italienischen Region Piemont. Gefahren werden die Bewerb auf dem Fluss Dora Baltea, der direkt durch die Stadt fließt.