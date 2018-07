31-Jähriger starb an Überdosis

Wieder hat es einen Drogentoten in Kärnten gegeben. Wie erst am Dienstag bekanntwurde, starb am Freitag ein 31 Jahre alter Salzburger in Bad Kleinkirchheim an einer Überdosis. Es ist der zehnte Fall in diesem Jahr.

Der Gastronomieangestellte wurde bereits am Freitag leblos in einer Personalwohnung in Bad Kleinkirchheim von seiner Schwester gefunden. Die alarmierte Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Im Wohnzimmer wurden große Mengen an verschiedenen Medikamenten gefunden. Daraufhin wurde eine Obduktion angeordnet. Diese ergab am Dienstag, dass die Einnahme verschiedener Medikamente und illegaler Drogen zu einem Erstickungstod des 31-Jährigen führten.

Seit Jahresbeginn bereits zehn Drogentote

Der Mann ist bereits der zehnte Drogentote in Kärnten in diesem Jahr. Erst vor zehn Tagen wurde ein 18 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land leblos in seinem Zimmer gefunden. Wie sich herausstellte, starb er an einem Mix aus verschiedenen Suchtmitteln - mehr dazu in Wieder Drogentoter in Kärnten. Im gesamten vergangenen Jahr waren zwölf Menschen an einer Überdosis Drogen gestorben.