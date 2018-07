Auto prallte gegen Baum: 38-Jährige tot

Eine 38 Jahre alte Klagenfurterin ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Rosental Bundesstraße (B85) bei Feistritz ums Leben gekommen. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum.

Knapp vor Mitternacht war die 38 Jahre alte Klagenfurterin mit ihrem Auto durch das Ortsgebiet von Feistritz im Rosental unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie plötzlich mit dem Wagen auf das linke Straßenbankett und prallte in weiterer Folge frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum.

Bei dem Aufprall erlitt die Lenkerin derart schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Feuerwehr Feistritz im Rosental musste die Tote anschließend mittels Bergeschere aus dem Autowrack bergen. Laut Polizei dürfte überhöhte Geschwindigkeit der Grund für den Unfall gewesen sein.