Akkus und Ladegeräte als Brandfalle

Immer öfter kommt es zu Bränden, die durch defekte Akkus oder Ladegeräte verursacht werden. In letzter Zeit häuften sich beispielsweise Brände von Elektrobooten. Experten raten beim Umgang mit Akkus und Ladegeräten grundsätzlich zu Vorsicht.

Im Fall eines Elektrobootbrandes in Reifnitz in der vergangenen Woche wird noch ermittelt, ob der Brand durch einen defekten Akku ausgelöst wurde oder durch einen sonstigen technischen Defekt. Ein Ergebnis wird Mitte dieser Woche erwartet.

Fest steht, dass der Brand einer Bootswerft in Ferlach vor etwa zwei Monaten durch ein defektes Batterieladegerät ausgelöst wurde. Es sind dies zwei Fälle von vielen, bei denen ein Brand mutmaßlich oder nachgewiesenermaßen durch einen defekten Akku oder ein Ladegeräte verursacht wurde.

Experte: Laden immer unter Aufsicht

Gottfried Strieder von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt rät daher, das Aufladen immer unter Aufsicht vorzunehmen: „Es soll auch eine gewisse Kühlung der Akkus vorhanden sein, d.h. die Akkus nicht einfach auf eine Decke legen oder beispielsweise in einer Schublade aufladen.“

Egal ob Handyladegerät, elektrische Zahnbürste, Akkubohrer oder Elektroboot - nach Erhebungen der Versicherungen verdreifachte sich die Anzahl von Bränden durch überhitzte Ladegeräte oder Akkus in den vergangenen zehn Jahren. Um Brände zu vermeiden, gilt es auf Kleinigkeiten aufzupassen, so Strieder: „Wenn sich das Gerät beim Laden erhitzt, sollte man einen Grifftest machen, um zu sehen, ob die Temperatur noch in Ordnung ist. Wenn man merkt, dass der Ladezyklus immer kürzer wird und der Akku nicht mehr so leistungsstark ist, sollte man einen neuen kaufen“.

Defekte Akkus nicht selbst reparieren

Ein weiterer wichtiger Tipp: Wird ein neues Ladegerät gekauft, muss es mit den Geräten kompatibel sein. „Man sollte immer das Ladegerät verwenden, das für dieses Gerät auch zugelassen ist bzw. das beim Kauf beigelegt wurde. Man sollte nicht irgendwelche Ersatzladegeräte oder -akkus verwenden, weil das sehr gefährlich werden kann“, so Strieder.

Wenn ein Akku falsch oder mit falschen Ladeströmen geladen wird, kann es nicht nur zum Brand, sondern auch zur Explosion kommen. Strieder rät auch davon ab, einen defekten Akku selber aufzumachen, um ihn zu reparieren und anschließend wieder zu laden.

