Exportwirtschaft mit Rekordergebnis

Mit einem Plus von 7,8 Prozent haben die Exporteure im Vorjahr den höchsten Warenexportwert, der je in Kärnten erwirtschaftet worden ist, verzeichnet. Insgesamt sind Waren im Wert von 7,5 Milliarden Euro exportiert worden. Auch für 2018 zeichnet sich wieder ein gutes Jahr ab.

Und das trotz Handeskonflikt der Europäischen Union mit den USA. Die USA sind nach Deutschland immerhin das zweitstärkste Exportland. Auf Platz 3 folgt Italien, danach die Länder Slowenien und Malaysia.

Handelskonflikt in Kärnten noch nicht spürbar

Der Handeslkonflikt mit den Vereinigten Staaten wirke sich in Kärnten noch nicht aus, sagt Meinrad Höfferer von der Wirtschaftskammer. „Wir haben das sehr genau auf unserem Radar. Wenn z.B. in der indirekten Exportzulieferung, also Vormaterialien die nach Deutschland geliefert werden, beispielsweise in der Automobilindustrie, und dann weiter in die USA gehen, Zoll daraufkommen würde, das würde uns schon betreffen“, so Höfferer.

Neue Handelspartnerschaften

Um im schlimmsten Fall keine Exporteinbrüche hinnehmen zu müssen, setze man auf neue Partner und Länder. „Für uns ist es wichtig, auf alle Eventualitäten langfristig vorbereitet zu sein und gut strategisch positioniert zu sein“, so Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl. Bemühungen Wirtschaftsbeziehungen in anderen Ländern aufzubauen, seien schon in Gange. Zum Beispiel sehe man sich im asiatischen, osteuropäischen aber auch im lateinamerikanischen und afrikanischen Raum nach Exportpartnern um, so Mandl.

Kärntner Produkte weltweit gefragt

Aus Kärnten in der Welt besonders gefragt sind elektrische Maschinen, mechanische Geräte sowie Holz und Holzwaren. Unterstützt wird die Exportwirtschaft von der Politik. Die Exportoffensive des Landes läuft noch fünf Jahre. 400.000 Euro pro Jahr werden dafür zur Verfügung gestellt. Und das sei gut investiertes Geld, sagt Wirtschafts-Referent Ulrich Zafoschnig (ÖVP). „Man muss sich bewusst werden, dass der Export extrem wichtig für unser Bundesland ist. Sieben von zehn Euro werden im Export erwirtschaftet. Wir haben 2.500 international tätige Unternehmen, die wesentlich zu diesen guten Exportziffern beitragen und 70.000 Arbeitsplätze damit sichern“, so Zafoschnig.

Zuwächse auch bei den Importen

Ebenfalls einen Zuwachs verzeichnen Kärntens Unternehmer im Import-Bereich. So sind Waren im Wert von 6,5 milliarden Euro im Vorjahr importiert worden. Das ist um acht Prozent mehr als noch im Jahr davor. Auch das zeige, dass sich Kärntens Wirtschaft gut entwickle, heißt es aus der Wirtschaftskammer.