Bankomatknacker in Villach aktiv

In Villach-Neufellach ist in der Nacht auf Montag ein Bankomat geknackt worden. Die unbekannten Täter dürften die Maschine mit Metallhacken aufgebrochen haben, sie konnten mit Beute in noch unbekannter Höhe flüchten.

Als die Polizei nach einer Alarmierung am Einsatzort eintraf, nahmen die Beamten Gas- und Chlorgeruch war. Da am Anfang nicht klar war, ob Sprengstoff für das Knacken der Maschine verwendet wurde, wurde ein sprengstoffkundiger Beamter zur Spurensicherung hinzugezogen.

ORF/Marco Mursteiner

Laut Polizei konnte Entwarnung gegeben werden. Die Täter dürften lediglich Chlor verwendet haben, um ihre Spuren zu verwischen, heißt es. Eine Alarmfahndung nach den Unbekannten verlief bisher erfolglos.