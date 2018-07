Zwei Wahlkärntner im Fußballfieber

Zwei Nationen sind bereits vor dem Finale der Fußball-WM im Freudentaumel: Frankreich und Kroatien spielen am Sonntag um den Weltmeistertitel. Ein Kroate und ein Franzose, die in Kärnten leben, fiebern dem „Tag der Tage“ entgegen

Es ist dieser Tage in Klagenfurt nicht zu übersehen: Ein Taxi mit kroatischen Flaggen und Seitenspiegelüberzügen. Es gehört dem gebürtigen Kroaten Ico Knezević, dessen Herz für Fußball brennt.

Er wird sich das Spiel mit rund 20.000 weiteren Fans im ostkroatischen Osijek ansehen. Dabei wird er – ganz stilecht - in voller Fan-Montur erscheinen. Dazu gehören neben einem Trikot, auch Socken und Fanhut in rot-weiß.

Kroate überrascht vom Aufstieg

Weder Kroatien noch Frankreich zählten am Anfang dieser Fußball-WM zu den großen Favoriten. Vor allem nicht Kroatien; die Mannschaft zog zum ersten Mal in der Geschichte ins Finale ein.

„Wir sind sehr begeistert, dass unsere Mannschaft überhaupt so weit gekommen ist. Das hätten wir am Anfang nie gedacht. Es kann ja immer etwas schief gehen. Aber sie geben einander bis zum letzten Moment Kraft“, sagt Knezević.

Franzose schätzt positive Entwicklung

Auch der gebürtige Franzose Hervé Delclos drückt für seine Mannschaft beide Daumen. Er wird das Spiel in seinem Klagenfurter Lokal mit weiteren Franzosen-Fans mitverfolgen. Er ist vom Sieg der Franzosen überzeugt: „Sie haben sich am Anfang etwas schwer getan, aber haben sich sehr gut entwickelt. Ich bin gespannt auf den Ausgang.“

Einige Zitterpartien waren bei beiden Finalisten dabei. Für Knezević war es das Spiel Kroatien gegen England: „Das sind sehr aggressive und leider nicht immer korrekte Spieler. Unsere Mannschaft hat in der ersten Halbzeit sehr schlecht gespielt. Vielleicht haben sich die Spieler zu viel Zeit gelassen.“

„Kroaten spielen für die Nation“

Beim erlösenden Tor schlug in Kroatien symbolisch der Seismograf aus. „Ich kann bestätigen: Als Mandžukić das zweite Tor schoss, passierten in Kroatien zwei leichte Erdbeben. Alles hat gezittert. Ich selbst habe bis halb Drei gefeiert, obwohl ich um fünf Uhr wieder aufstehen und arbeiten musste.“

Knezević sagt, die kroatischen Spieler würden mit ganzem Herzen spielen: „Wir spielen nicht für Geld oder in einem anderen Interesse, sondern wir spielen für die Nation.“

Ganz Paris im Fußballhimmel

Auch Delclos ist überzeugt, dass bei seinen Landsmännern viel Herzblut dabei sei: „Fast alle Spieler sind sonst sehr gut platziert. Wenn sie zusammen sind, kämpfen sie vereint für Frankreich. Das ist einfach anders.“

In Paris sei die Stimmung derzeit unbeschreiblich – im positiven Sinn. Es seien sehr viele Menschen dort und es werde nur gefeiert, sagt der Wahl-Klagenfurter: „vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel, ergänzt der Wahl-Klagenfurt. Sollte das WM-Finale nicht so ausgehen, wie es sich die Franzosen erhoffen, werde trotzdem gefeiert.

Auch Ico Knezević ist stolz, dass seine Mannschaft es - entgegen der Prognosen - ins Finale schaffte: „Die Großen dachten, Kroatien ist klein und kann nicht weiter kommen. Das Glück hat aber auf unserer Seite gespielt und wir konnten die Großen rausschmeißen. Obwohl wir mit 4,8 Millionen Einwohnern eine ziemlich kleine Nation sind besagt bei uns schon ein Lied: ‘Wir sind klein, aber groß. Uns gibt es überall.‘ Das sieht man beim Feiern – da stehen die Kroaten von Singapur bis New York und Washington zusammen; egal ob klein oder groß.“ In Frankreich ist die Fußballbegeisterung auch überschwappend, aber da zehrt man zusätzlich von den letzten Jahrzehnten. An die siegreichen Spiele würden sich noch heute Viele erinnern.

Begeisterung vereint Menschen

Politische Unruhen und schwierige Zeiten gibt es in beiden Ländern. Die Fußballbegeisterung vereine die Menschen, sind Knezević und Delclos überzeugt.

Laut dem Kroaten habe die Nationalmannschaft versucht, die getrennte Bevölkerung „in ein Herz zu legen“ und alle zum Zusammenhalten zu bewegen: „Es freut mich sehr, dass wir das erreicht haben. Ich wünsche mir, dass es so bleibt.“ Delclos ist überzeugt, dass außer Streit stehe, dass beide Mannschaften etwas großartiges erreicht hätten: „Das sind aktuell die zwei besten Mannschaften der Welt.“

Beide Fans hoffen naturgemäß auf Sieg

Der Endstand beim WM-Finale, wenn es nach dem Kroaten Ico Knezević, geht, dürfte folgendermaßen aussehen: „Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass wir in die Verlängerung gehen und es dann ein Elf-Meter-Schießen gibt. Dann wird es sicher für Frankreich traurig, weil wir sicher besser sind. Ich wünsche ihnen aber, dass sie in 120 Minuten alles beenden mit 2:1. Lassen wir den Franzosen ein Tor, damit sie nicht weinen.“

Laut dem Franzosen Hervé Delclos werde Frankreich 3:1 gewinnen, das stehe für ihn außer Zweifel. Es werde auch keine Verlängerung geben.