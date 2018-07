Italienischer Komödiensommer auf Schloss Porcia

Das Ensemble Porcia versprüht mit seinem diesjährigen Programm italienisches Flair. Den Auftakt der 58. Sommersaison bildete die Komödie „Krawall in Chioggia“ von Carlo Goldoni.

Carlo Goldoni gilt als bedeutender Reformator der italienischen Komödie. Er wurde 1707 als Sohn eines angehenden Arztes in Venedig geboren. Aufgrund des Berufes seines Vaters zog er schon in seiner Kindheit viel umher und dort muss es auch passiert sein, dass der kleine Goldoni erste Berührungen mit dem Theater – mit umherziehenden Theaterensembles – machte. Diese Leidenschaft prägte fortan sein Leben und Schaffen.

ORF/Petra Haas

Die zwei Seiten des Carlo Goldoni

Obwohl er zunächst an der Universität in Padua studierte und 1731 seinen Doktor der Jus erhielt, schrieb Goldoni nebenbei bereits für das Theater und als er nach seinem Abschluss als Advokat nach Venedig zurückkehrte, schien er genau am richtigen Ort zu sein: Venedig – eine Stadt, die nur so übersprudelte vor Leben und Kultur, mit unzähligen Theatern und Verlagen, Musik und Maskenbällen, die aber auch das Spiel und die Korruption kannte. Er pendelte zwischen seiner Arbeit als seriöser Advokat und Autor, der mit Theatergruppen durchs Land zog, bis er sich schließlich ganz dem Theater verschrieb. 1745-1746 entstand sein erster großer Erfolg „Diener zweier Herren“ und es sollten viele große folgen.

Goldoni entwickelte die Comedia dell’arte weiter und begründete die Charakterkomödie. Der große Ruhm blieb ihm trotz Stellung am französischen Hof als Sprachlehrer zu Lebzeiten trotzdem verwehrt. Er starb 1792 an dem Tag, an dem die Nationalversammlung seine zu Revolutionszeiten entzogene Rente wieder bewilligte.

ORF

Einblick in Leben zur Entstehungszeit der Stücke

Wie das „Ensemble Porcia“ auf seiner Homepage unterstreicht würden Goldonis Stücke auch die Umstände ihrer Entstehungszeit wiederspiegeln. So zeigen sie oft den Niedergang des Adels und das aufstrebende Bürgertum. Das kritische Stück „Krawall in Chioggia“, unter der Regie von Angelica Ladurner, erzählt die Geschichte eines italienischen Dorfes, in dem kleine Gerüchte und haltlose Vorurteile zu einem handfesten Skandal mitsamt schuldigen Sündenböcken hochgeschaukelt werden.

In den Hauptrollen sind Susanne Altschul, Maria Astl, Florian Eisner, Emese Fay, Günter Gräfenberg, Dominik Kaschke, sowie Ferdinand Kopeinig, Günter Lieder, Mirko Roggenbock, Sascia Ronzoni, Isabella Szendzielorz, Markus Tavakoli und Niklas Winter zu sehen.

ORF

Von Grisu bis zu Don Camillo und Peppone

Das breitgefächerte Programm der Komödienspiele umfasst in diesem Jahr die Kinderkomödie „Grisu, der kleine Drache“ von Angelica Ladurner, basierend auf der gleichnamigen Serie über den kleinen Drachen, der Feuerwehrmann werden will, von Nino und Tony Pagot.

„Bezahlt wird nicht“ von Dario Fo wird am 15. Juli erstaufgeführt. Darin wird mit einem Augenzwinkern auf die Selbstregulierung des sozialen Ungleichgewichtes eingegangen.

Die Premiere der Schlosskomödie „Buona Sera, Mrs. Campbell" von Viktoria Schubert steht am 19. Juli auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht darin eine angesehene, begehrte Kriegswitwe in einer italienischen Kleinstadt, die - unverhofft - in Berührung mit ihrer Vergangenheit gerät.

ORF

Der Klassiker „Don Camillo und Peppone“ von Gerold Theobalt, nach einem Roman von Giovannino Guareschi, feiert am 24. Juli Premiere. Zentrale rollen nehmen der Pfarrer und Seelsorger Don Camillo und der glühende Komunist Peppone ein - zwei Machos und unverbesserliche Kampfhähne, deren Ansichten für ordentlich „Zündstoff“ sorgen.

Der mobile Theaterwagen des Ensembles ist auch heuer wieder den Sommer über mit dem Stück „Diener zweier Herren“ quer durch Kärnten unterwegs.

Link: