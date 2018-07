Sarah Lagger holt Silber bei U20 WM

Die Kärntner Top-Leichtathletin Sarah Lagger musste sich bei der U20 Weltmeisterschaft in Finnland im Siebenkampf um nur 28 Punkte der Britin Niamh Emerson geschlagen geben. Lagger stellte am Freitag mit 6225 Punkten auch eine neue persönliche Bestleistung auf.

Bis zum Herzschlagfinale im 800 Meter Lauf lag die 18 Jahre alte Sarah Lagger aus Brodbrenten im Drautal nur zwei Punkte hinter der Führenden Britin Niamh Emerson. Lagger stellte dann bei strömenden Regen im finnischen Tampere im Abschlussbewerb zwar in 2:11,53 Minute eine persönliche Bestleistung auf, aber Emerson war in 2:09,74 eine Klasse für sich.

Die 18-jährige hatte in Tampere den ersten Wettkampftag über 100m Hürden mit 14,21sek und im Hochsprung mit 1,77m begonnen. Gerade im Kugelstoßen, einem Bewerb, der nicht zu ihren stärksten Disziplinen zählte gelang ihr mit 14,38m im ersten Versuch U 20 WM Rekord. Die 200 m lief sie zum Abschluss am Donnerstag in 24,86 Sekunden.

Bereits fünfte internationale Medaille für Lagger

In einer ihrer Paradedisziplinen, dem Weitsprungbewerb erreichte sie am Freitag 6,15 m und blieb damit in Medaillenreichweite, was sie mit einem Speerwurf über 45,76m untermauerte. Sie verkürzte so den Rückstand auf die Britin Niamh Emerson auf zwei Punkte.

Mit Platz zwei geht der Medaillenregen für die mehrfache Österreichische Meisterin weiter. Mit 18 Jahren hat Sarah Lagger bereits fünf Medaillen bei internationalen Titelkämpfen gewonnen. In Cali in Kolumbien holte sie 2015 begonnen U18-WM Silber. 2016 holte sie bei der U18-EM in Tiflis Silber und wurde wenige Tage später mit erst 16 Jahren U20 Weltmeisterin in Polen. Im Vorjahr kam Bronze in Grosseto bei der U20-EM hinzu.