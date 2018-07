Strandbad nach tödlichem Unfall wieder geöffnet

Fünf Wochen nach dem tödlichen Badeunfall am Faaker See konnten die Betreiber des Strandbades ihre Tore am Freitag wieder öffnen. Von der Bezirkshauptmannschaft gab es grünes Licht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall weiterhin.

Nach einer letzten Begehung hat es bereits am Donnerstag für die Betreiber des Strandbades Schaffler am Faaker See grünes Licht von der Bezirkshauptmannschaft gegeben. Für die BH sind alle Auflagen erfüllt. Der Bescheid wurde am Freitag zugestellt. Für Brunhild Schaffler, die mit ihrer Familie das Strandbad seit zwei Jahren betreibt, ein längst fälliger Schritt der Behörde. Der Woronitzer Bach sei jetzt noch einmal gesichert worden. Jetzt sei wieder an einen geregelten Sommerbetrieb aus ihrer Sicht zu denken.

ORF

„Emotional extrem muss ich sagen. Freude dass wir alles gemacht haben, was wir machen mussten, was wir vorher schon gemacht hatten, jetzt aber noch einmal geprüft wurde, damit wirklich alles hieb und stichfest ist. Für die Familie ist es unsere Existenz“, so Brunhild Schaffler.

Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

Sie könne jetzt wieder leben ohne Angst zu haben, dass ihr jemand etwas Negatives machen möchte. „Im Endeffekt hat uns die Behörde trotzdem geholfen, weil sie anerkannt hat, was wir geleistet haben. Alle geforderten Dokumente wurden gebracht und erledigt, in dreifach und vierfach Ausfertigung und dann muss dem irgendwann stattgegeben werden“, so die Strandbadbetreiberin.

ORF

Der Tod des sechs Jahre alten Buben beschäftigt nach wie vor die Staatsanwaltschaft. Der Bub war vor fünf Wochen im Bereich des Strandbades Schaffler Sandbank untergegangen - mehr dazu in Sechsjähriger nach Badeunfall verstorben. Gegen die Eltern des Kindes und auch gegen die Betreiberfamilie des Strandbades wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Man stehe aber erst ganz am Anfang der Ermittlungen heißt es auf Nachfrage des ORF.