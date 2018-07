Ausflugsziele profitieren von Regenwetter

Das Wetter hat in Kärnten in den vergangenen zwei Sommerwochen nicht immer zum Baden eingeladen. Einige Ausflugsorte profitieren aber gerade deswegen. Kommen in der Vorsaison hauptsächlich Österreicher, so sind es nun Gäste aus dem Ausland.

Heiße, ungetrübte Badetage sind ein Nachteil für einige Ausflugsziele in Kärnten. Mildere Temperaturen und ein leicht bewölkter Himmel sind besser, so Emanuel Liechtenstein, Geschäftsführer des Tierparks Rosegg. „Kärntens Vorteil sind die Seen und Kärntens Nachteil sind die Seen. Da spielt es sich natürlich ab, wenn es schön und heiß ist. Wenn erste Wolken aufziehen und das Wetter durchwachsen ist, also es nicht komplett schüttet, dann reibe ich mir sozusagen die Hände, weil die Leute überlegen was sie noch tun können und sie besuchen uns“, sagte Liechtenstein.

An einem Hochsommertag seien es bis zu 500 Besucher, wenn das Wetter durchwachsen ist, dann sind es doch 2000 bis 3000 oder vielleicht sogar 4000 Besucher“, so der Geschäftsführer.

Fußball WM als Tourismusfaktor

Für die Obir-Tropfsteinhöhlen bedeutet Regen ein Plus an Besuchern. Bis zu 800 Gäste werden an solchen Tagen gezählt. An sonnigen Tagen sind es etwa 300. Die Betreiber von Minimundus haben investiert um vom Wetter unabhängig zu werden. Gebaut wurde eine Halle mit Spielen und einem Kinosaal für Kinder und Jugendliche. Hannes Guggenberger, der Geschäftsführer von Minimundus, nennt einen anderen wesentlichen Einflussfaktor.

„Natürlich haben auch Großereignisse wie die Fußball-WM und Veranstaltungen Auswirkungen auf den Tourismus. Man merkt, dass die Urlauber, besonders der deutsche Gast später in den Urlaub fahren, deswegen sind wir nicht unfroh dass unsere deutschen Nachbarn bei dieser Fußball-WM in der Vorrunde ausgeschieden sind.

Vor- und Hauptsaison bringen unterschiedliche Gäste

Auch am Pyramidenkogel in der Gemeinde Keutschach wirkt sich die Fußball-Weltmeisterschaft auf die Besucherzahlen aus. Bewölkt, aber kein Nebel, das sind die idealen Wetterbedingungen und bringen bis zu 2000 Besucher pro Tag. Bei idealem Badewetter ist es um ein Viertel weniger. Während in der Vorsaison hauptsächlich Österreicher die Ausflugsziele in Kärnten besuchen, kommen in der Hauptsaison viele Gäste aus Deutschland, Slowenien, Italien und den Niederlanden dazu.