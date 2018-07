Reifnitz: Elektroboote wurden Raub der Flammen

Bei Reifnitz haben am Freitamittag zwei Elektroboote gebrannt. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Ein Lokal musste evakuiert werden. Sechs Feuerwehren standen im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt.

Alarmstufe zwei gab es für sechs Feuerwehren Freitagnachmittag in Reifnitz am Wörthersee. In einem Hafen begann ein Elektroboot zu brennen. Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, hatten die Flammen bereits auf ein zweites Boot übergegriffen. Etwa 50 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

KK/ privat

Die schwarze Rauchsäule war weithin zu sehen. Auf dem Wasser wurde von den Einsatzkräften eine Ölsperre errichtet. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte ein angrenzendes Lokal evakuieren. 20 Gäste wurden in Sicherheit gebracht. Die Süduferstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

KK/ privat

Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen.