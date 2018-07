Volksgruppen-Bericht: Slowenisch ist beliebt

Die Kärntner Landesregierung muss dem Landtag erstmals einen Bericht über die Lage der slowenischsprachigen Volksgruppe vorlegen. Demzufolge besuchen weiterhin viele Kärntner Schüler den zweisprachigen Unterricht.

Der auf Deutsch und Slowenisch verfasste Bericht ist in der neuen Landesverfassung vorgeschrieben und befasst sich mit der Umsetzung von nationalem und internationalem Volksgruppenrecht, liefert statistische Daten und beschreibt die Angebote des Volksgruppenbüros des Landes. Dieser Bericht zeigt zum Beispiel, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die den zweisprachigen Unterricht besuchen, in Kärnten hoch bleibt.

24 Kindergärten bieten 1.000 Kindern Sprachangebot

Es gibt in Kärnten 24 Kindergärten, die für mehr als 1.000 Kinder ein slowenisches Sprachangebot bieten. Diese haben im vergangenen Schuljahr rund zwei Millionen Euro Landesförderung erhalten. Im Geltungsbereich des Minderheiten-Schulgesetzes besucht fast die Hälfte der Kinder, nämlich 45 Prozent, den zweisprachigen Unterricht.

An weiteren Schulen - auch außerhalb des Geltungsbereiches - wird Slowenisch als Unterrichtssprache oder als zusätzliches Sprachangebot an mehreren Mittel- und Höheren Schulen angeboten. Insgesamt besuchen in Kärnten 4.141 Schülerinnen und Schüler in einer Form den slowenischsprachigen Unterricht. Die slowenische Musikschule besuchten im vergangenen Schuljahr 384 Schülerinnen und Schüler, um 20 mehr als im Jahr davor.

