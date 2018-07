Bauwalze mit Lenker abgestürzt

In Ferlach ist es am Freitag zu einem schweren Unfall mit einer Bauwalze gekommen. Das Fahrzeug stürzte über einen Abhang, der 59 Jahre alte Lenker wurde mit schweren Verletzungen in das Unfall-Krankenhaus geflogen.

Die Mitglieder einer Agrargemeinschaft waren am Vormittag bei Waidisch mit der Sanierung eines Güterweges zu einem Hof beschäftigt. Dabei geriet der Lenker mit der Bauwalze offenbar zu nah an die Böschung heran. Das acht Tonnen schwere Fahrzeug kam im steilen Gelände ins Rutschen und stürzte sich überschlagend über den Waldhang.

Führerkabine hielt Aufprall stand

Mehrere Bäume bremsten den Sturz ab. Die Führerkabine des neuen Fahrzeugs hielt dem Aufprall stand. Der 59 Jahre alte Lenker war nach dem Unfall ansprechbar, der Unterkärntner ist mit Verdacht auf Wirbelverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Unfall-Krankenhaus Klagenfurt geflogen worden.