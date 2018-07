Falscher Polizist drohte Frau mit Anzeige

Weil ein Pkw auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt ohne Grund angehalten hat, ist er von der nachfolgenden Lenkerin angehupt worden. Daraufhin stieg der Beifahrer des vorderen Pkws aus, gab sich als Polizist aus und wollte die Frau kontrollieren.

Der Wagen vor dem einer 56-jährigen Klagenfurterin hielt auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt offenbar grundlos an und blieb stehen. Daraufhin hupte die Frau ihn an, der Lenker des Pkws stieg aus und gab sich als Polizist in Zivil aus. Einen Ausweis zeigte er der Frau nicht, forderte sie aber auf, Führerschein und Fahrzeugpapiere vorzuweisen. Die Frau wurde misstrauisch und kam der Aufforderung nicht nach.

Frau fotografierte „Dienstwagen“

Daraufhin machte der Unbekannt Fotos vom Wagen der 56-Jährigen und sagte ihr nach einem kurzen Streitgespräch, dass sie angezeigt werde. Die Frau machte ihrerseits Fotos vom vermeintlichen „Dienstwagen“ und erstatte Anzeige. Der Zulassungsbesitzer des Pkws wurde ausgeforscht und in der Folge auch der 30-jährige mutmaßliche falsche Polizist identifiziert. Unklar ist noch das Motiv des Mannes, er wird jetzt wegen Amtsanmaßung anzeigt. Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis hin zu sechs Monaten Haft.