Ministerium beeinsprucht AUVA-Ankauf

Eine in Vertretung von Ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) anwesende Beamtin hat in der Sitzung des Hauptverbandes Einspruch gegen den Ankauf der Liegenschaft am Klinikum-Gelände durch die AUVA erhoben. Landeshauptmann Peter Kaiser spricht von einem „Foul“ an Kärnten.

Für das geplante Traumazentrum am Gelände des Klinikum Klagenfurt gibt es vorerst keinen Beschluss. Der Ankauf der Liegenschaft hätte am Dienstag vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger beschlossen werden sollen. Dieser sei, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPö), „eine Formsache, nachdem die vorausgehende Bedarfserhebung grünes Licht gegeben“ habe. Durch eine Beamtin vertreten, habe Ministerin Hartinger-Klein in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde jedoch Einspruch gegen den positiven Beschluss des Hauptverbandes eingelegt.

Minister-Büro bestätigt Einspruch

Aus dem Büro von Ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wird der Einspruch bestätigt. Ein Beschluss für den Ankauf könne erst dann fallen, wenn ein wirtschaftliches Gesamtkonzept der AUVA vorliege, heißt es aus Wien. Dafür sei bis Ende August Zeit. Der Kärntner Landeshauptmann spricht von einer „nächsten Hürde für die Kooperation von UKH und Klinikum im Auftrag der Ministerin und damit ein weiteres Foul an Kärnten“, es handle sich um eine „erneute Blockade auf ministerialer Ebene“.

Kaiser forderte von Hartinger-Klein das „sofortige Ende dieses unwürdigen Hürdenlaufes“, weil es sich um ein „wichtiges und bedeutendes Vorzeigeprojekt für die Gesundheitsversorgung der Kärntner Bevölkerung“ handle.

Unterzeichnung der Verträge gefordert

Hintergrund sei wohl das von Hartinger-Klein geforderte Reformkonzept der Sozialversicherungsträger. Es geht um 500 Millionen Euro an Einsparungen. Experten würden diese Summe für unrealistisch halten, so Kaiser. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache müssten ihrer Ministerin „klar machen“, die Verträge zu unterzeichnen. Andernfalls sei davon auszugehen, dass alle drei dem Projekt Traumazentrum neu „endgültig den Todesstoß versetzen“ wollten.

Links: