Zweiter mutmaßlicher Räuber gefasst

Am 15. Juni ist ein 43-jähriger Fußgänger in der Klagenfurter Heinzgasse von Unbekannten überfallen und beraubt worden. Ein 16-Jähriger wurde bereits gefasst, nun wurde auch sein mutmaßlicher Komplize, ein 19-jähriger Klagenfurter, gefasst.

Der 19-Jährige wurde am Montagnachmittag in einer Wohnung im Stadtgebiet von Klagenfurt nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen. An den Fahndungsmaßnahmen waren sämtliche Polizeiinspektionen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt beteiligt. Der Verdächtige wird laut Polizei nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, die Ermittlungen laufen noch.

Sein 16-jähriger mutmaßlicher Komplize wurde bereits einen Tag nach dem Überfall in der Heinzgasse geschnappt, er soll nach einen Raub am selben Tag begangen haben - mehr dazu in 16-Jähriger nach zwei Überfällen in U-Haft.

