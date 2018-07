Gewehr in Hose versteckt

Am Montagabend ist die Polizei auf den Villacher Hauptbahnhof gerufen worden, weil ein Betrunkener eine Waffe bei sich haben soll. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass ein 33-Jähriger ein ungeladenes Luftdruckgewehr im Hosenbein hatte.

Gegen 22.13 Uhr wurde angezeigt, dass auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof Villach ein Mann eine Waffe eingesteckt haben soll. Polizisten trafen am Bahnsteig 7 einen stark alkoholisierten Mann an. Bei einer durchgeführten Durchsuchung wurde ein Luftdruckgewehr in der Hose gefunden. Den Schaft hatte der Mann im Hosenbund stecken, der Lauf steckte im linken Hosenbein.

Waffe in Lienz gestohlen

Die Waffe war ungeladen, der Mann hatte auch keine Munition mit. Der 33-jährige Mann aus Klagenfurt gab an, die Waffe zuvor in einem Haus in Lienz gestohlen zu haben. Eine Bedrohung oder Gefährdung von Personen oder Sachen lag laut Polizei nicht vor. Das Luftdruckgewehr wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Waffenverbot ausgesprochen. Weitere Erhebungen laufen, der Mann wird nach Abschluss der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.