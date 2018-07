Zeitungsausträger stellt Vandalen

17 Autoreifen hat ein 23-jähriger Kärntner mit einem Messer aufgeschlitzt. Ein Zeitungsausträger beobachtete den Mann und verfolgte ihn bis zu seiner Wohnung, bevor er die Polizei alarmierte.

Kurz vor 05.00 Uhr war der Zeitungsausträger am Sonntag mit seinem Auto unterwegs, um die Zeitungen zuzustellen. Dabei beobachtet er, wie ein Mann mehrmals mit einem Messer auf den Reifen eines parkenden Autos einstach. Der Täter war laut Polizei schwer betrunken. Immer wieder stach er mit dem Messer auf weitere Autoreifen von parkenden Fahrzeugen ein.

Mit Auto im Schritttempo verfolgt

Der Zeitungsausträger wurde zum „Detektiv“. Er schaltete bei seinem Auto das Licht ab und verfolgt den Täter mit seinem Auto in Schrittgeschwindigkeit. So konnte er beobachten, wie der Täter in ein Mehrparteienhaus ging, kurz darauf ging in einer der Wohnungen das Licht an.

Der Zeitungsausträger alarmierte die Polizei und gab die Adresse des Vandalen an. Bei der Gegenüberstellung identifizierte er den 23-Jährigen dann eindeutig. Insgesamt beschädigte der 23-Jährige 17 Autos schwer, der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Der junge Mann wird angezeigt.