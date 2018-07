Klagenfurt: Polizei sprengt Drogenring

Wieder konnte die Polizei in Klagenfurt einen Drogenring sprengen. Acht Dealer wurden angezeigt, sie verkauften mindestens 1,1 Kilo Heroin. Auch 60 Abnehmer konnten ausgeforscht werden.

Die acht Dealer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren haben in den letzten drei Jahren mindestens 1,1 Kilo Heroin verkauft, laut Polizei dürften sie damit 80.000 Euro verdient haben. Den Großteil des Geldes haben sie für die eigene Heroinsucht ausgegeben, heißt es von der Polizei. Die acht Klagenfurter wurden der Staatsanwaltschaft angezeigt. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch 60 Abnehmer ausgeforscht.

Da das Dorgenproblem in Kärnten und vor allem Klagenfurt zunimmt, ist die Polizei Drogenbanden seit Monaten verstärkt auf der Spur. Erst Anfang Juli wurde in Klagenfurt eine Drogenbande ausgehoben - mehr dazu in Zehnköpfige Drogenbande festgenommen.

Die Serie von Drogentoten in Kärnten reißt nicht ab. Freitagfrüh wurde ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land leblos in seinem Zimmer gefunden. Er ist der bereits neunte Drogentote in diesem Jahr - mehr dazu in Wieder Drogentoter in Kärnten.