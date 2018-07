Betrunkener raste Polizei davon

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 50 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Reichenau geliefert. Laut Polizei war der Mann schwer alkoholisiert und besaß keinen Führerschein. Trotz Waffenverbot fand man bei ihm auch eine Softgun.

Freitagabend fuhr der 50-Jährige, er besitzt keinen Führerschein, mit seinem Pkw auf der Turracher Bundesstraße (B95) in Richtung Bergl. Eine Polizeistreife, der das Fahrzeug auffiel, versuchte dem Pkw auf Höhe eines Gasthauses in Haidenbach mittels Blaulicht zum Anhalten aufzufordern.

Lenker raste plötzlich davon

Zunächst schien es, als ob der Autolenker anhalten wolle. Er verringerte die Geschwindigkeit und fuhr auf den Parkplatz des Gasthauses. Dann überlegte er es sich anscheinend anders und beschleunigte sein Fahrzeug wieder. Eine weitere Streife verfolgte das Auto und versuchte den Lenker zu stoppen. Bei der Verfolgungsjagd beschleunigte der Mann sein Auto, nach eigenen Angaben, auf bis zu 180 Kilometer pro Stunde.

Flucht über kurvige Straßen

In Ebene Reichenau fuhr der 50-Jährige weiter auf die Hochrindel Landesstraße (L65) und dann weiter über die kurvige Straße in Richtung Sirnitz. Kurz vor Sirnitz kam ihm eine weitere Polizeistreife entgegen, sodass der Lenker auf einen Waldweg abbog. Auf dem Schotterweg beschädigte er sein Fahrzeug, fuhr aber dennoch weiter. In der Nähe eines Hauses blieb der Flüchtige mit seinem Fahrzeug im Morast hängen. Schließlich konnte er von den Polizeibeamten festgenommen werden. Sie stellten beim Lenker eine starke Alkoholisierung fest.

Kein Führerschein und Waffenverbot

Aufrund der starken Alkoholisierung wurde der Mann in die Arrestzelle der Polizei Feldkirchen gebracht. Bei der Einvernahme am Sonntag gab er an, eine Softgun zu besitzen. Daraufhin wurde sein Auto durchsucht und die Waffe unter dem Fahrersitz gefunden. Gegen den 50-Jährigen bestand bereits ein Waffenverbot. Die Softgun wurde in der Verwahrungsstelle des Landesgerichtes Klagenfurt abgeliefert. Der 50-Jährige zeigte sich geständig, er wurde auf freiem Fuß angezeigt.