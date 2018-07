Mayer zum Ehrenbürger von Afritz ernannt

Doppelolympiasieger Matthias Mayer wurde Samstagabend zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Afritz am See ernannt. Bei einem Fan-Fest in Afritz wurde ihm die Ernennungsurkunde und der Ehrenring übergeben.

Matthias Mayer ist erst der dritte Afritzer, der der die Auszeichnung als Ehrenbürger der Gemeinde erhielt. Zahlreiche Fans und Weggefährten trafen sich am Samstagabend um der Ehrung beizuwohnen.

Doppelolympiasieger und Ehrenbürger

Der Ehrenring der Gemeinde Afritz am See und die offizielle Ernennungsurkunde wurde bei einem Fest des Matthias-Mayer-Fanclub von Bürgermeister Maximilian Linder (FPÖ) übergeben. Matthias Mayer darf sich jetzt neben Doppelolympiasieger auch Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde nennen. „Es ist schön, dass das so geehrt wird, dass die Leute das anerkennen, das ist für mich natürlich eine super Geschichte“, so Mayer.

Platz für Ehrenurkunde noch offen

Das Fan-Fest am Matthias-Mayer-Platz war natürlich nicht das erste Fest zu Ehren des berühmten Sohnes der Gemeinde, dennoch ist es für den Ski-Star immer wieder eine Freude. „Ich bin immer wieder gerne mit den Leuten hier zusammen und feiere mit ihnen. Es ist immer perfekt organisiert. Mir persönlich macht es immer einen irrsinnigen Spaß“, so der Neo-Ehrenbürger. Wo er die Ehrenurkunde hinhängen wird, darüber hat sich Mayer noch keine Gedanken gemacht. „Ich habe noch keinen Platz gefunden, vielleicht ja im Fanclub Haus, dort gibt es ja viele Pokale und Ausstellungsstücke“, so Mayer. Auch die beiden Olympia-Goldmedaillen haben ja noch immer keinen eigenen, repräsentativen Medaillenschrank.

Vorfreude auf WM in Aare

Auch im Sommer hat ein Skirennläufer kaum Zeit sich zu entspannen, denn es wird bereits für die kommende Saison trainiert, auch auf dem heimischen Hof. „Es warten jetzt noch ein paar Trainingstage und ein Konditionstrainingskurs auf mich, und dann im August geht es nach Argentinien und Chile zum Abfahrtstraining“, so Mayer. Der Olympiasieger will in der kommenden Saison an die vergangenen Erfolge anschließen. „Wenn ich da Gas geben, ist sicherlich einiges möglich. Die Weltmeisterschaft in Aare ist natürlich das Highlight“, so Mayer.

