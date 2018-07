Beim Schwammerlsuchen verirrt

Eine Suchaktion ausgelöst hat Samstagnachmittag eine 77 Jahre alte Schwammerlsucherin. Sie verirrte sich am Mirnock, konnte von den Einsatzkräften jedoch unverletzt gefunden werden.

Es war der 78 Jahre Ehemann, der gegen 15:20 Uhr seine Frau als Vermisst meldete. Die beiden Urlauber aus Deutschland verloren sich zuvor beim Schwammerlsuchen im Gebiet des Mirnocks aus den Augen. Der Mann suchte zunächst mithilfe von Ortskundigen nach seiner Ehefrau, als das ohne Erfolg blieb, alarmierte er die Bergrettung.

Erschöpft aber wohlauf

Sofort begaben sich die Bergrettung Villach, Spittal an der Drau und Radenthein auf die Suche nach der Vermissten. An der Suchaktion beteiligten sich auch die Alpine Einsatzgruppe Villach der Polizei sowie eine Diensthundestreife und auch der Polizeihubschrauber stieg auf. Gegen 17:30 Uhr konnten die Retter die Vermisste in einer Seehöhe von 1.350 Metern unterhalb der Neugartenhütte auffinden. Die 77-Jährige war erschöpt aber unverletzt. Sie gab an, im dichtbewaldeten Gebiet die Orientierung verloren zu haben.