100 Mio. Euro für neue Landeswohnungen

Bis 2023 sollen 830 neue Landeswohnungen gebaut werden. Derzeit verwaltet die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft „Landeswohnbau Kärnten“, die im Besitz des Landes steht, 24.800 Wohnungen, Geschäftslokale und Garagenplätze.

Leistbaren und modernen Wohnraum schaffen, das sehe die „Landeswohnbau Kärnten“ als Auftrag, so Harald Repar, der seit 1. Juni gemeinsam mit Wolfgang Ruschitzka die neue Geschäftsführung bildet. 100 Millionen Euro werde man bis 2023 in die Errichtung von zusätzlichen 830 Wohnungen investieren. In verschiedenen Gemeinden, unter anderem in Grafenstein und Millstatt.

Neuer Stadtteil im Osten Klagenfurts

Das Unternehmen ist aber auch gemeinsam mit Land, Stadt Klagenfurt und der Diakonie Bauträger beim Projekt „Smart City Harbach“ im Osten der Landeshauptstadt. Dort werden nicht nur Wohnungen entstehen, sondern ein komplett neuer Stadtteil samt Infrastruktur, von Geschäften über Kindergärten und Schulen bis hin zu Betgreuungsangeboten für Senioren und behinderte Menschen. „Wir reden hier in der ersten Stufe von 180 Wohneinheiten mit einem Investitionsvolumen von 22 Millionen Euro. Im Endausbau sollen dort 900 Wohneinheiten entstehen, in denen rund 2.000 Personen leben sollen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 100 Millionen Euro“, so Repar. Das Projekt soll bis 2030 fertiggestellt sein.

Große Wohnungen kaum mehr leistbar

Bei allen neuen Projekten trage man aber auch den geänderten Wohn- und Familiensituationen Rechnung, sagte der technische Geschäftsführer Wolfgang Ruschitzka. „Wir haben derzeit den Anteil an Single-Wohnungen und Kleinwohnungen speziell in städtischen Ballungszentren erhöht. Vor 20 oder 30 Jahren wurden vor allem Drei- bis Vierzimmerwohnungen nachgefragt“, so Ruschitzka. Diese hätten 90 bis 120 Quadratmetern Wohnfläche gehabt, die heute kaum noch gefragt werden, weil sie für viele auch nicht mehr leistbar sind.