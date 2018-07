Bildungshausleiterin bis Ende August im Urlaub

Erste personelle Konsequenzen gibt es nun im Bistum der Diözese Gurk. Die Leiterin des bischöflichen Bildungshauses Stift St. Georgen am Längsee wird bis vorerst Ende August auf Urlaub gehen, um, wie es von der Diözese heißt, eine objektive Analyse zu gewährleisten.

Der Sommerurlaub der Bildungshausleiterin, Andrea Enzinger, dauert gleich die ganze Sommersaison. In einer knappen Presseaussendung teilte die Diözese mit, dass der Geschäftsführer des Bistums, Andreas Maier, in Abstimmung mit dem von Diözesanadministrator Guggenberger eingesetzten Beirat und mit der Leiterin des Bischöflichen Bildungshauses Stift St. Georgen ausgemacht habe, dass sie mit sofortiger Wirkung bis vorerst Ende August dieses Jahres ihren Urlaub antritt.

Arbeitsklima wird geprüft

Zu den Ursachen und Hintergründen für diese Maßnahme sagte der für Kirchenrechtsfragen zuständige Ordinariatskanzler Jakob Ibounig: „Die Gespräche und die Erhebungen, die zu führen sind, brauchen einfach einen objektiven Hintergrund und deshalb ist es notwendig, dass man das ganze nicht so sehr auf einzelne Personen fokussiert, sondern dass die wirtschaftliche Situation und das Arbeitsklima geprüft werden.“ So will man seitens der Diözese zu tragfähigen Schlussfolgerungen kommen, so Ibounig.

Ibounig: „Es hätte Loyalitätskonflikte gegeben“

Deshalb wurde im Einvernehmen ein Urlaub vereinbart. Dass es die Leiterin des Bildungshauses ist, begründet Ibounig so: „Sie steht ja selber in Frage und sie ist zugleich auch die Geschäftsführerin. Es hätte Loyalitätskonflikte gegeben, die Gespräche verunmöglicht hätten“. In den kommenden Wochen sollen die von Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger gestarteten Erhebung der wirtschaftlichen und personellen Situation sowie des Arbeitsklimas im Bischöflichen Mensalgut weiter geführt werden.

