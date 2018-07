Rehkitz verirrte sich in Autobahntunnel

So einen Einsatz hat die Autobahnpolizei nicht alle Tage. Autofahrer meldten am Samstagvormittag, dass sich ein Tier in der Unterflurtrasse St. Andrä auf der Karawankenautobahn (A11) befindet. Es handelte sich um ein kleines Rehkitz.

Gegen 9 Uhr früh ging der Einsatz bei der Autobahnpolizei Villach ein. Sofort machten sich die Beamten auf den Weg zur Unterflurtrasse. Der Tunnel musste für die Rettung des Rehkitzes gesperrt werden. Das verängstigte Tier konnte schließlich im Tunnel eingefangen werden. Nach Rücksprache mit einem Jäger wurde das junge Reh im angrenzenden Wald freigelassen.