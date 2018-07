Unglück bei Schwimmveranstaltung

Ein Badeunfall hat das Zehn-Jahres-Jubiläum der Veranstaltung „Schwimmen statt Baden“ am Samstag am Wörthersee überschattet. Ein Mann ging in der Mitte des Sees unter und konnte trotz eines Großaufgebots an anwesenden Einsatzkräften derzeit nicht gefunden werden.

Jeder der rund 600 Teilnehmer bei der Veranstaltung „Schwimmen statt Baden“ wird bevor er ins Wasser geht registiert, damit sicher gestellt werden kann, dass jeder die rund 1,2 Kilometer lange Strecke von Sekirn bis zum Nordufer nach Krumpendorf absolviert.

Plötzlich untergegangen

Am Samstagvormittag wurde die Veranstaltung von einem Unglück überschattet. Ein etwa 63 Jahre alter Mann ging, offenbar wegen gesundheitlicher Probleme, unter. Er dürfte ertrunken sein, derzeit kreist der Hubschrauber noch über der Stelle, an der der Mann untergegangen sein soll. Der Schwimmer befand sich in unmittelbarer Nähe zu einem Tretboot, das mit Wasserrettern besetzt war, als er plötzlich unterging.

Suche weiter im Gange

Einer der Wasserretter sprang dem Mann sofort hinterher und tauchte mehrmals nach dem 63-Jährigen. Der Wörthersee ist an der Stelle bis zu 60 Meter tief, ein Tauchgang ist nur bis etwa 40 Meter möglich. Mit einem Sonargerät konnte mittlerweile etwas geortet werden, ob es sich dabei um den untergegangenen Mann handelt, ist noch nicht klar. Die Suche von Polizei und Wasserrettung ist derzeit weiterhin im Gange.