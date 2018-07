Wieder Drogentoter in Kärnten

Die Serie von Drogentoten in Kärnten reißt nicht ab. Ein 18 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde Freitagfrüh leblos in seinem Zimmer gefunden. Er ist der bereits neunte Drogentote in diesem Jahr.

Der 18-Jährige wurde von seiner Mutter regungslos in seinem Zimmer in einer Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land gefunden. Alle Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Weil die Polizei im Zimmer des jungen Mannes Tabletten fand, wurde eine Obduktion angeordnet. Diese bestätigte, dass der 18-Jährige an einem Mix aus verschiedenen Suchtmitteln starb, so die Ermittler.

Bereits neunter Drogentoter in diesem Jahr

Alleine in den letzten zehn Tagen starben drei Menschen in Kärnten an einer Überdosis aus Drogen. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt ist bereits der neunte Drogentote in diesem Jahr in Kärnten. Im gesamten Vorjahr starben zwölf Kärntner an den Folgen einer Überdosis.

Links: