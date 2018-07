Hautschutzkampagne in Bädern startet

In zwölf Kärntner Bädern startet am kommenden Montag wieder die Hautschutzkampagne der Gebietskrankenkasse. In den letzten 17 Jahren der Aktion wurden mehr als 280.000 „Sonnenhungrige“ über Hautschutz und Krebsvorsorge informiert.

Wer seine Haut übermäßig lange und schutzlos der Sonne und ihrer Strahlung aussetzt, schadet seiner Gesundheit. Bei der Hautschutzkampagne von Montag bis inklusive Samstag geht es darum, die Menschen für einen sorgsameren Umgang mit den Sonnenstrahlen zu gewinnen und dadurch zu mehr „Hautgesundheit“ beizutragen, heißt es in einer Aussendung der Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK). Die Termine für die Beratung in den zwölf Kärntner Bädern sind auf der Homepage der Gebietskrankenkasse zu finden.

Info und Sonnencreme wird verteilt

Tausende „Hautschutz-Info-Packages“, bestehend aus einem Informationsfolder und einer Sonnenschutz-Produktprobe werden bei den Beratungsterminen in den Bädern kostenlos verteilt. Kooperationspartner der KGKK sind unter anderen die Ärztekammer, die Fachgruppe der Dermatologen, das Gesundheitsreferat des Landes und die Apothekerkammer. Besucher der Bäder können sich bei Hautfachärztinnen und Hautfachärzten kostenfrei über Hautschutz und Hautkrebsvorsorge informieren.