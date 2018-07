130.000 „Sehr gut“ für Kärntner Schüler

Für 61.100 Kärntner Schüler haben am Freitag die Sommerferien begonnen. In den Zeugnissen wurden heuer 130.000 „Sehr gut“ verteilt. Im nächsten Schuljahr wird es in Kärnten erneut 600 Pflichtschüler weniger geben.

130.000 „Sehr gut“ konnten sich die Kärntner Schüler am Freitag insgesamt abholen, allein in den 21 Gymnasien waren es 73.000. Während die Kinder Ferien haben, wird in manchen Schulen renoviert und es laufen die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr.

Weniger Pflichtschüler im nächsten Jahr

Im nächsten Schuljahr wird es in Kärnten erneut weniger Pflichtschüler geben, und zwar um 600 Kinder weniger, sagte Bildungsdirektor Rudolf Altersberger. Um 200 Schüler mehr wird es dafür in den Berufsbildenden und Allgemeinbildenden Höheren Schulen geben.

Auch wenn es weniger Pflichtschüler gibt, wird es im nächsten Schuljahr in Kärnten keine Schulschließung geben. Das Land Kärnten verschob die geplante Auflassung der Volksschule Edling um ein Jahr, voraussichtlich 14 Schüler werden im nächsten Schuljahr die Schule besuchen – mehr dazu in Volksschule Edling bleibt vorerst erhalten.

Investitionen in Schulstandorte

In die Schulstandorte werden im kommenden Jahr kräftig investiert, sagte Altersberger. „Sie werden moderner, besser ausgestattet und bekommen eine bessere Infrastruktur, damit sich die Schülerinnen und Schüler wohl fühlen.“

