Ein Drittel telefoniert am Steuer

35 Prozent der Kärntner telefonieren beim Autofahren, ein Viertel macht auch Fotos und Videos mit dem Smartphone. Das ergab eine aktuelle Umfrage der Asfinag. Diese Ablenkungen sind weiter die häufigste Unfallursache.

Nahezu ein Drittel der Kärntner Lenker gab in der Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstitutes IFES, in Auftrag gegeben von der Asfinag, zu, das Handy auch hinter dem Steuer zu benützen, obwohl es verboten ist. Damit liegen die Kärntner Lenker durchaus im Bundesdurchschnitt - mehr dazu in Jeder Dritte nützt Handy am Steuer (oesterreich.ORF.at). Jeder zwölfte Lenker gab an, das sehr häufig zu tun. Immer häufiger werden beim Autofahren auch Fotos und Videos mit dem Smartphone aufgenommen.

Fast 25 Prozent sagten, dass sie schon Motive während der Fahrt aufgenommen haben. Die beliebtesten Motive: „besondere Wetterverhältnisse“, und „Naturereignisse“. 60 Prozent gaben an, das Navi auch während der Autofahrt zu bedienen. Zehn Prozent der Kärntner Autofahrer betreiben während dem Autofahren manchmal Schönheitspflege, wie Schminken, Rasieren und Frisieren.

37 Prozent mussten voll abbremsen

Ablenkung ist vor Übermüdung, zu hohem Tempo und zu wenig Abstand weiter die häufigste Unfallursache auf Autobahnen. Dass Ablenkungen gefährlich sein können, dessen sind sich die Kärntner Autofahrer bewusst. So sagten 80 Prozent, dass das Schreiben oder Lesen von SMS-Nachrichten beim Autofahren stark ablenke.

Mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Lenker musste in den vergangenen zwölf Monaten zumindest einmal voll abbremsen, weil sie abgelenkt waren. Ein Viertel musste das Lenkrad verreißen oder rasch die Spur wechseln. 28 Prozent gaben an, jemandem durch die Ablenkung zu dicht aufgefahren zu sein.

Verkehrspsychologin: Falsche Selbsteinschätzung

Dass die Benutzung des Handys am Steuer trotzdem so weit verbreitet sei, habe wohl mehrere Gründe, sagt Verkehrspsychologin Bettina Schützhofer: „Es liegt ein gefährlicher Mix aus positiver Einstellung zum Handy am Steuer, subjektiver Wahrnehmung der Anderen und falscher Selbsteinschätzung vor.“ Der Handygebrauch und andere „Nebentätigkeiten“ am Steuer sei für viele bereits zur alltäglichen Gewohnheit geworden.

Wenige Sekunden entscheiden

Aufmerksame Lenker haben laut Asfinag eine Reaktionszeit von einer Sekunde oder weniger. Wer mit dem Smartphone hantiert, braucht oft mehrere Sekunden, um auf eine Gefahr reagieren zu können. Bei 130 km/h auf der Autobahn fährt man pro Sekunde etwa 36 Meter, nur drei Sekunden unaufmerksames Fahren würden genügen, um mehr als die Länge eines Fußballfeldes „blind“ zu fahren. Wer abgelenkt ist, halte zudem die Spur sehr schlecht, verwende keinen Blinker und sei oft langsam oder zu schnell unterwegs.