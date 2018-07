Sonderlandtag zur UKH-Verlegung

Am Freitag findet ein Sonderlandtag zur geplanten Übersiedelung des Unfallkrankenhauses auf das Gelände des Klinikum Klagenfurt statt. Das Land befürchtet, dass das Gesundheitsministerium die Pläne verzögert oder gar verhindert.

Das Gesundheitsministerium muss der Verlegung des UKH zustimmen. Im Vorfeld des Sonderlandtages sorgte ein Beschluss des Bundes am Donnerstag für Aufregung. ÖVP und FPÖ haben eine Abänderung des Erwachsenenschutzgesetzes beschlossen. Diese bringt einen Aufnahme- und Baustopp bei Sozialversicherungsträgern, also auch bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), die das UKH in Klagenfurt betreibt.

Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin Beate Prettner (beide SPÖ) befürchten wörtlich den „Todesstoß“ für das geplante neue Traumazentrum in Klagenfurt. Am Freitag gab es allerdings einen Abänderungsantrag der Koalition, für Synergieprojekte, wie jenes in Klagenfurt, soll es eine Ausnahmeregelung geben.

Land befürchtet Aus für Kooperation

SPÖ, ÖVP und Team Kärnten haben den Sonderlandtag schon zuvor beantragt, weil sie nach Aussagen von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) Verzögerungen oder sogar das Aus für die geplante Kooperation zwischen UKH und Klinikum befürchten.

Erst Ende Juni wurden für die seit Jahren diskutierte Übersiedelung des UKH weitere Weichen gestellt. Im Aufsichtsrat der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) wurde der Grundstücksverkauf der „Chirugie Ost“ beschlossen – mehr dazu in Grundverkauf für UKH-Übersiedlung beschlossen. 1,8 Millionen Euro soll der Verkauf der knapp 14.000 Quadratmeter einbringen. Das UKH soll in das jetzige Gebäude Chirurgie-Ost einziehen, geplant war die Verlegung bis 2022.