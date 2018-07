Betretungsverbot für rabiate Frau

Weil sie ihren Lebensgefährten angegriffen hatte, ist gegen eine 42-jährige Villacherin ein Betretungsverbot ausgesprochen worden. Kurz darauf kehrte die Frau in die Wohnung zurück, flüchtete aber vor dem Eintreffen der Polizisten.

Gegen 23.00 Uhr wurde die Polizei am Donnerstag zu einer Wohnung in Villach gerufen. Ein bislang unbekannter Anrufer gab an, dass eine 42-jährige Frau in dem Wohnhaus randalieren würde. Wie die Polizisten dann feststellten, hatte die Frau ihren 32-jährigen Lebensgefährten angegriffen und auch mehrere Gegenstände in der Wohnung beschädigt. Verletzt wurde der Mann laut Polizei nicht. Trotz der Anwesenheit der Polizisten verhielt sich die betrunkene Frau dem Mann gegenüber weiter aggressiv.

Die Polizisten verhängten deswegen eine Wegweisung und ein Betretungsverbot für die Wohnung. Nur kurz darauf meldete sich der Mann telefonisch bei der Polizei. Seine Partnerin war in die Wohnung zurückgekehrt und randalierte dort erneut. Als die Polizisten in der Wohnung eintrafen, war die Frau aber bereits mit ihrem Auto geflüchtet. Eine Fahndung nach der Frau verlief bislang negativ, die Ermittlungen laufen.