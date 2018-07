Sturm: Mit Kleinkind in Seenot geraten

Sturmwarnung musste am Donnerstagnachmittag über Teilen Kärntens ausgelöst werden. Am Faaker See gerieten zwei Erwachsene mit einem Kleinkind in höchste Seenot.

Das Gewitter mit Hagel und Sturmböen bis zu 80 km/h zog von Süden über den Raum Klagenfurt, Feldkirchen und das Lavanttal. Auf dem Faaker See wurden zwei Erwachsene und ein etwa fünf Jahre altes Mädchen in einem Schlauchboot von den Sturmböen überrascht. Die Wasserrettung konnte alle drei rechtzeitig bergen.

Auch zwei Personen mit einem Ruderboot mussten von der Wasserrettung am Faaker See geborgen werden. Alle blieben unverletzt. Die Sturmböen verursachten bis zu einen Meter hohe Wellen.