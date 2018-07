Mit Auto gegen Steinblock geprallt

Eine 29 Jahre alte Autolenkerin aus Velden ist am Donnerstagnachmittag auf der Gailtalstraße bei Arnoldstein gegen einen Steinblock gefahren. Das Auto stürzte um, die Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Lenkerin fuhr vom Kreisverkehr in Arnoldstein kommend in nördliche Richtung. Kurz nach der Eisenbahnunterführung fuhr sie aus unbekannter Ursache gegen den am rechten Straßenrand, zur Abgrenzung aufgestellten Steinblock mit einem Durchmesser von etwa 60 Zentimetern. Der Steinblock geriet unter das Fahrzeug, dadurch wurde Pkw ausgehoben, kippte um und kam auf dem Dach zu liegen.

FF Arnoldstein / AFK Miggitsch

Am Pkw entstand Totalschaden

Die Lenkerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurde von der Rettung behandelt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

FF Arnoldstein / AFK Miggitsch

Die Feuerwehr musste das Auto mit dem Ladekran bergen und die Fahrbahn reinigen.