TddL: Sexphantasien zum Auftakt von Tag 2

Nach einem spannenden Auftakt bei den 42. Tagen der deutschsprachigen Literatur gehen am zweiten Lesetag fünf Autoren an den Start: Gleich zu Beginn sorgte die Schweizerin Corinna T. Sievers mit ihrem erotischen Text „Der Nächste, bitte!“ für heiße Jurydiskussionen.

Corinna T. Sievers wurde 1965 auf der Ostseeinsel Fehmarn geboren, sie lebt in Herrliberg am Zürichsee und las auf Einladung von Nora Gomringer - mehr dazu in TEXT Corinna T. Sievers - D. Die Sexphantasien einer Zahnärztin, die Männer auf dem Behandlungsstuhl verführt, war der Jury nicht radikal genug - mehr dazu in Bachmannpreis geht in die zweite Runde.

Nach ihr liest die Berlinerin Ally Klein um 11.00 Uhr und der in Österreich lebenden Ukrainerin Tanja Maljartschuk um 12.00 Uhr. Der Deutsche Bov Bjerg startet um 13.30 Uhr in die Nachmittags-Session, die um 14.30 Uhr sein Landsmann Anselm Neft abschließt.

Zwei Texte überzeugten am ersten Tag

Mit den beiden deutschen Autoren Stephan Lohse und Joshua Groß zeichneten sich nach dem ersten Lesetag bereits zwei Favoriten ab. Die einzige Österreicherin des heurigen Bewerbs, Raphaela Edelbauer, sorgte für Jury-Kontroversen - mehr dazu in TddL: Zwei Favoriten am ersten Lesetag.

Den dritten und letzten Lesetag bestreiten Jakob Nolte, Stephan Groetzner, Özlem Özgül Dündar und Lennardt Loß - mehr dazu in Die Lesereihenfolge 2018.

Eröffnung im Zeichen von Sozialkritik

Am Eröffnungsabend wurde die diesjährige „Klagenfurter Rede zur Literatur“ von Feridun Zaimoglu mit Spannung erwartet. Der gebürtige Türke, der seit seiner Kindheit in Deutschland lebt, prangerte in „Der Wert der Worte“ Armenhass, Frauenfeindlichkeit und Xenophobie an und rief zu mehr zwischenmenschlichem Verständnis in Zeiten des Erstarkens der politischen Rechten auf - mehr dazu in TddL: Sozialkritik und Jazz bei Eröffnung.

Preisverleihung am Sonntag

Am Sonntag werden von den sieben Juroren, unter denen die deutsch-schweizerische Autorin Nora Gomringer, Bachmann-Preisträgerin aus dem Jahr 2015, und die deutsche Literaturkritikerin Insa Wilke neu sind, die Preise vergeben: der mit 25.000 Euro dotierte Bachmann-Preis, der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro), sowie der 3sat-Preis (7.500 Euro). Das Publikum bestimmt via Internet, wer den mit 7.000 Euro dotierten BKS-Bank-Publikumspreis mit nach Hause nimmt. Im Vorjahr gewann Ferdinand Schmalz den Ingeborg-Bachmann-Preis – mehr dazu in Ferdinand Schmalz gewinnt Bachmannpreis.