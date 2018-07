Konzert: Nena rockt Moosburg

Seit Wochen ist das Nena-Konzert, das Donnerstagabend auf der Schlosswiese in Moosburg stattfindet, ausverkauft. 5.000 Karten wurden ausgegeben. Die Veranstalter raten zu einer frühen Anreise.

Einlass für das Konzert ist um 18.00 Uhr, gegen 20.00 Uhr wird Nena die Bühne betreten. Konzertveranstalter Thomas Semmler rät den Besuchern, früh anzureisen und eher öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Feldkirchnerstraße durch Moosburg ist ab 17.00 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Wie bei allen größeren Konzerten gebe es auch bei diesem einige Verbote, sagt Semmler. Regenschirme, professionelle Kameras, Blitzlicht und Getränke in Flaschen sind nicht erlaubt. „Auch Taschen oder Rücksäcke dürfen nur die Größe des DIN A4-Formates haben.“ Um es sich auf der Schlosswiese gemütlich zu machen, dürfen aber Decken mitgebracht werden.

Nena reist mit vier Sattelschleppern an

Die Band reist mit vier Sattelschleppern, bestückt mit Ton- und Lichttechnik, und einer 50-köpfigen Crew an. Auch einen eigenen Koch hat die Band dabei. Vorab gab es für den Veranstalter einige Sonderwünsche zu erfüllen. „Da gibt es eine lange Liste abzuarbeiten, das ist schon eine Herausforderung“, sagt Semmler. Spezielle Wasser- und Teesorten stünden etwa auf der Liste.

120 Minuten Best-of

Am Mittwoch gab die Band, bei der auch Sohn und Tochter mitspielen, in der Steiermark, ein Konzert. Noch in der Nacht reiste die Band nach Kärnten, genächtigt wird im Schloss Moosburg. Am Donnerstag steht noch eine Bootstour am Wörthersee am Programm, bevor es dann auf die Bühne geht. Rund 120 Minuten wird das Konzert dauern, am Programm stehen Nenas größte Hits – dabei dürfen auch die Luftballons nicht fehlen.

“Sorge für Vielfalt in meinem Leben“

Wie vor jedem Konzert wird die Band auch Donnerstagabend das „Nena-Ritual“ vollziehen. Nena: „Wir stellen uns im Kreis auf, reichen uns die Hände, schauen uns an und verbinden uns so vor dem Konzert noch einmal. Erst dann geht es auf die Bühne.“ Bei ihren Auftritten schätzt die Sängerin die Abwechslung: „Ich gehe vom Dorf in die Großstadt, vom Stadion in den Club, ich sorge für die Vielfalt in meinem Leben.“

