TddL 2018: Österreicherin eröffnet Lesereigen

Raphaela Edelbauer, die einzige Österreicherin im Starterfeld, eröffnet am Donnerstag um 10.00 Uhr den Lesereigen bei den 42. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Insgesamt gehen 14 Autorinnen und Autoren an den Start.

Raphaela Edelbauer ist heuer die einzige Vertreterin Österreichs bei den TddL 2018. Sie wurde von Klaus Kastberger nach Klagenfurt geholt. Die Autorin wurde 1990 in Wien geboren, wo sie noch heute lebt.

ORF/Johannes Puch

Nach der Matura 2008 studierte sie Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst bei Robert Schindel. Danach absolvierte sie ein Studium der Philosophie an der Uni Wien. Im Mai 2017 fand die Premiere der Extremperformance Literazah in Wien statt. Edelbauer schreibt zudem Originaltexte für „Neue Musik“. Zur Zeit arbeitet sie an ihrem ersten Roman „Das flüssige Land“.

Ab 10.00 Uhr können Sie den Bewerb hier live mitverfolgen:

Am ersten Lesetag folgen die Schweizerin Martina Clavadetscher (11.00 Uhr), der in Berlin lebende Hamburger Stephan Lohse (12.00 Uhr), die Schweizerin Anna Stern (13.30 Uhr) sowie der Deutsche Joshua Groß (14.30 Uhr) - mehr dazu in Die Lesereihenfolge 2018 und Das sind die Autorinnen und Autoren 2018.

Kritik an Menschenhass und Frauenfeindlichkeit

Am Eröffnungsabend wurde die diesjährige „Klagenfurter Rede zur Literatur“ von Feridun Zaimoglu mit Spannung erwartet. Der gebürtige Türke, der seit seiner Kindheit in Deutschland lebt, prangerte in „Der Wert der Worte“ Armenhass, Frauenfeindlichkeit und Xenophobie an und rief zu mehr zwischenmenschlichem Verständnis in Zeiten des Erstarkens der politischen Rechten auf - mehr dazu in Feierliche Eröffnung der TddL 2018.

ORF/Johannes Puch

Preisverleihung am Sonntag

Am Sonntag werden von den sieben Juroren, unter denen die deutsch-schweizerische Autorin Nora Gomringer, Bachmann-Preisträgerin aus dem Jahr 2015, und die deutsche Literaturkritikerin Insa Wilke neu sind, die Preise vergeben: der mit 25.000 Euro dotierte Bachmann-Preis, der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro), sowie der 3sat-Preis (7.500 Euro). Das Publikum bestimmt via Internet, wer den mit 7.000 Euro dotierten BKS-Bank-Publikumspreis mit nach Hause nimmt. Im Vorjahr gewann Ferdinand Schmalz den Ingeborg-Bachmann-Preis – mehr dazu in Ferdinand Schmalz gewinnt Bachmannpreis.