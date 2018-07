Bankomatknacker: Polizei sucht Profi-Bande

In einer Bank am Weißensee ist ein Bankomat aufgebrochen worden. Die Täter flüchteten mit der Geldkassette. Laut Polizei war wieder eine Profi-Bande am Werk, sie könnte zu einem kriminellen Netzwerk gehören.

„Bankstelle nach Einbruchsversuch wegen Spurensicherung bis auf weiteres geschlossen.“ So wurden die Kunden am Montag bei der Eingangstüre zur Raika-Filiale in Techendorf am Weißensee auf den Einbruch aufmerksam gemacht. Die vier maskierten Täter haben um 04.00 Uhr in der Früh, unbemerkt von der Öffentlichkeit, in der Bank zugeschlagen.

Laut Polizei Profis am Werk

Die Täter waren laut Polizei Profis und arbeiteten blitzschnell. Mit mitgebrachten Brecheisen brachen sie zuerst die Eingangstüre und dann den Bankomat und die Geldkassette auf. Wieviel Geld gestohlen wurde, will die Polizei aus kriminaltaktischen Gründen nicht verraten. Dem Vernehmen nach, soll es eine größere Menge Bargeld gewesen sein.

Polizei fahndet nach den „großen Fischen“

Nicht zum ersten Mal war eine Bankfiliale Ziel einer Profibande gewesen, sagt der Leiter des Landeskriminalamtes, Gottlieb Türk. Im letzten Jahr wurde zwei Banden das Handwerk gelegt, die Täter sitzen in Haft und sind teils schon verurteilt. Ob diese Banden zu einem größeren Netzwerk gehören, das werde gerade überprüft. „Auffällig ist, dass die Vorgehensweise immer ähnlich ist.“ Auch Videomaterial des Einbruchs wird nach der Spurensicherung noch ausgewertet.

Links: