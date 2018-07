Die Azoren und das Kärntner Wetter

Das Wetter in der ersten Ferienwoche, und im Juli generell, soll laut Prognosen wechselhaft bleiben. Schuld ist das berühmte „Azorenhoch“. Das Hochdruckgebiet über der Inselgruppe im Atlantik lässt heuer auf sich warten.

Wenn wir uns im Winter viel Schnee wünschen, dann müssen wir auf ein Genua-Tief hoffen. Wenn es in Kärnten ein warmer, sonniger Sommer werden soll, dann sind alle Hoffnungen auf das berühmte Azorenhoch gerichtet. Die Azoren, eine Inselgruppe im Atlantik, haben es mit dem gleichnamigen Hoch bislang noch in jedem Sommer in den Wetterbeicht schafft. Die Azoren haben nur halb so viele Einwohner wie Kärnten und haben trotzdem einen großen Einfluss auf das Wetter in Mitteleuropa.

Warum das so ist, erklärt Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) Klagenfurt: „Das Hochdruckgebiet bildet sich gerne über den Azoren. Die Ausläufer können Mitteleuropa mit stabilem Sommerwetter erreichen.“

Azorenhoch wandert in den Norden

Auch in diesen Tagen macht sich das Azorenhoch wieder auf die Reise. Doch der Weg dürfte nicht nach Mitteleuropa führen. „Der Kern dürfte wieder in Skandinavien und den britischen Inseln zu liegen kommen“, sagt Hohenwarter. In Kärnten dürfte sich das wechselhafte Wetter deswegen weiter fortsetzen.

Der Wettertrend für die erste Ferienwoche ist daher noch unsicher. Der Montag soll laut derzeitiger Prognose noch Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad bringen, auch danach „bleiben die Temperaturen auf sommerlichem Niveau“, so Hohenwarter. Eigene Regenschauer seien aber ab der Wochenmitte wieder einzuplanen.

„Siebenschläfertag“: Bauernregel mit wahrem Kern

Vielleicht war auch heuer der „Siebenschläfertag“ in der Vorwoche ein gutes Orakel für den heurigen Sommer. Die bekannte Wetterregel lautet nämlich: „Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt.“

Die alte Wetterweisheit habe einen wahren Kern, sagt der Meteorologe: „Wenn sich das Azorenhoch Ende Juni, Anfang Juli, nicht kräftig ausbildet und Richtung Mitteleuropa wandert, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass das auch im restlichen Sommer nicht der Fall sein wird.“ Nach derzeitigen Langzeitprognosen könnte dies heuer der Fall sein. „Das Wetter könnte im Juli sommerlich, aber wechselhaft bleiben.“

