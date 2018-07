Afrika: Kärntner baute wandernde Nachtschule

Der Kärntner Erfried Malle ist mit seiner Organisation „Sonne International“ in Äthiopien im Einsatz, unter anderem wurde eine Schule gebaut. Wegen der Hitze wird in der Nacht unterrichtet, die Schule wandert mit einem Nomadenstamm mit.

Lernen in der Dunkelheit der Nacht. Wenn die Kinder bei uns schon tief schlafen, beginnt für die Kinder der Afar-Nomaden die Schule. Tagsüber ist es einfach zu heiß. Die Nomaden leben in der äthiopischen Dankil-Senke, einer der am tiefsten gelegenen Regionen der Welt. Im Sommer hat es hier über 50 Grad. Die Menschen leben von der Viehzucht und vom Salzabbau.

Gerade in dieser abgelegenen Region ist der Kärntner Erfried Malle mit seiner Organisation „Sonne International“ tätig. Mit gutem Grund, sagt er: „Die Alphabetisierungsrate lag hier bei nur zwei Prozent. Da musste man wirklich fast bei null anfangen.“

„Wollte etwas Sinnvolles tun“

Malle studierte Zoologie und reiste viel. Er habe die Probleme der Welt gesehen, sagt er. Dann sei der Drang gekommen, etwas Sinnvolles zu tun und so sei er in die Entwicklungshilfe „hineingerutscht“. 2002 gründete Malle die Organisation „Sonne“, deren Obmann er auch heute noch ist. Ziel von „Sonne“ ist, Menschen in benachteiligten Regionen durch Bildung Chancengleichheit zu geben.

Von 2002 bis 2005 sei die Organisation noch sehr klein gewesen, sagt Malle: „Wir konnten nur sehr kleine Projekte in Asien realisieren.“ Das änderte sich 2005, da tauchte mit Peter Lammerhuber von der Werbeagentur MediaCom ein Sponsor auf. Malle: „Er kam zu mir und sagte: ‚Ich habe im Leben alles erreicht, aber ich habe einen Traum. Ich würde gerne eine Schule in Afrika bauen.‘“

Wandernde Schule für Nomadenvolk

In Äthiopien lernte Malle dann die Australierin Valerie Browning kennen, zusammen begannen sie, das Schulprojekt zu planen und umzusetzen. Die 68-jährige Australierin war einst Krankenschwester, seit Jahrzehnten lebt sie mit ihrem Mann, einem Clan-Chef der Afar, in Äthiopien.

Die Schule hat auch keinen fixen Standort, sie wandert mit den Nomaden mit. Malle: „Die Clan-Lehrer stammen aus denselben Dörfern wie die Kinder. Wenn es trocken wird, ziehen sie mit dem Clan weiter. Dadurch kann der Unterricht kontinuierlich stattfinden.“

Afar kämpfen um ihre Kultur

Wissen ist für die Afar wichtiger denn je, vor allem das Wissen um die eigenen Rechte. Denn die Lebensweise dieser alten Kultur ist gefährdet - durch Klimawandel, Globalisierung und die Gier nach Bodenschätzen, die hier, in dieser kargen Landschaft im Boden schlummern.

