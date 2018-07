Hallenbad: Hitzige Diskussion über See-Standort

Wörthersee-Ostbucht oder beim Minimundus: Diese beiden Standorte sind für das neue Klagenfurter Hallenbad noch im Rennen. Bei einer öffentlichen Diskussion am Dienstagabend, wurde vor allem über den Seestandort heiß diskutiert.

23 Klagenfurterinnen und Klagenfurter beschäftigten sich im sogenannten Bürgerrat zwei Tage lang intensiv mit dem neuen Klagenfurter Hallenbad. Dienstagabend wurden die Pro und Contras für die einzelnen Standorte einer breiten Öffentlichkeit präsentiert und anschließend diskutiert.

Von den vier möglichen Standorten - Messegelände, Sportpark, Minimundus und Wörtherseeostbucht - kommen nur noch die beiden letzten in die engere Wahl. Über eine Punktewertung entschieden sich die Bürgerräte eindeutig für ein Hallenbad am See oder gegenüber Minimundus.

Gerade der Standort Ostbucht scheidet aber die Geister. Kritiker meinen, diese dürfe keinesfalls weiter verbaut werden. Andere wiederum präferieren gerade ein Hallenbad mit Blick auf den Wörthersee.

Entscheidung muss heuer fallen

Weil das bestehende Hallenbad nur noch bis zum Jahr 2023 betrieben werden kann, muss die Entscheidung über den Standort noch heuer fallen. Ob auf der grünen Wiese oder beim Strandbad spiele keine Rolle, sagte Sabrina Schütz-Oberländer, Vorständin der Klagenfurter Stadtwerker, die das Bad betreiben: „Ich sehe das vollkommen emotionslos.“

ORF

Auch Volksbefragung möglich

Noch ist der Bürgerbeteiligungsprozess nicht abgeschlossen. Kann man sich nicht auf einen Standort einigen, wäre auch eine Abstimmung möglich, sagt die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, die die Diskussionen begleitet. Eine Volksbefragung sei auch von der Klagenfurter Politik nicht ausgeschlossen worden. Davor müssten die Klagenfurterinnen und Klagenfurter aber umfassend über die Vor-und Nachteile der beiden Standorte informiert werden.

