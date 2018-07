Cannabiszucht auf „Balkonien“ flog auf

Ein 39-jähriger Klagenfurter hat auf dem Balkon seiner Wohnung Cannabispflanzen gezüchtet. Nachbarn schöpften wegen des intensiven Geruchs Verdacht und verständigten die Polizei. Diese stellte 34 Cannabispflanzen sicher.

Der 39-Jährige gab an, das Marihuana aufgrund enormer gesundheitlicher Probleme nach mehreren Bandscheibenvorfällen zur Schmerztherapie zu brauchen. Eine ärztliche Bestätigung dafür konnte er allerdings nicht vorweisen. Die Pflanzen sowie in der Wohnung gefundenes Marihuana wurden beschlagnahmt, der Klagenfurter wird angezeigt.

Erst am Montag wurde bekannt, dass die Klagenfurter Polizei eine Drogenbande festnehmen konnte. Zehn Männer wurden wegen des Verdachts des Drogenhandels bzw. wegen illegalen Aufenthalts in Österreich festgenommen worden - mehr dazu in Drogenbande in Klagenfurt festgenommen.